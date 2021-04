am 23.04.2021 - 13:10 Uhr

Die ARD hat in ihrer Mediathek einen neuen Schwerpunkt für Wissens-Beiträge gestartet. Hier will man ab sofort "faszinierende Videos aus der Welt des Wissens" bündeln und komplexe Themen erklären. ARD Wissen, das einen eigenen Bereich in der Mediathek hat, ist damit die sechste sogenannte Themenwelt auf der Plattform, daneben gibt es auch Schwerpunkte zu den Bereichen Klassik, Natur, Geschichte, Retro und Kultur.

In der neuen Wissens-Rubrik soll es wechselnde Schwerpunkte geben, die sich mit aktuellen Phänomenen und Fragen unserer Zeit beschäftigen. Zum Start sind dies das Special "Grüne Lunge in Gefahr | Unser Wald", das anlässlich des kürzlich erschienenen Waldzustandsberichts erstellt wurde, und ein Kernkraft-Schwerpunkt zum 35. Jahrestag der Tschernobyl-Katastrophe am 26. April.

Darüber hinaus gibt es in der Rubrik Wissensvideos von verschiedenen Redaktionen und Köpfen der ARD. Auch einige Videos von Mai Thi Nguyen-Kim, die inzwischen zum ZDF gewechselt ist, sind dort zu finden. Weitere bekannte Köpfe sind unter anderem Toni Schanze vom Y-Kollektiv, Philip Häusser, Sven Plöger und Alexander Gerst. Ziel ist es laut ARD, "schon bald" auch originären Content für den Bereich herzustellen, um die Themenwelt als "eigenständigen, digitalen Ausspielweg für Wissensinhalte in der ARD-Mediathek zu etablieren".

Reinhard Scolik, ARD-Koordinator für Wissen und Kultur, sagt: "Wer etwas sucht, wer etwas wissen möchte, der tut dies heute häufig online und just-in-time. Dass die Landesrundfunkanstalten ihre audiovisuellen Wissensangebote jetzt kompakt und zentral in der ARD-Mediathek bündeln, ist daher nur folgerichtig. Denn Wissen und Bildung gehören zur Kernkompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Starker Content, produziert von unseren Expertinnen und Experten aus den Wissensbereichen der ARD, der jetzt mit dem neuen Angebot eine noch bessere Sichtbarkeit erhält. Darüber freue ich mich und danke allen, die am Zustandekommen dieses Angebotes mitgewirkt haben!"