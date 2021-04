Springer schafft einen neuen übergeordneten Posten für die "Bild"- und "Welt"-Gruppe: Claudius Senst wird spätestens zum 1. Juli zum Chief Executive Officer der beiden Markengruppen ernannt und direkt an News-Media-Vorstand Jan Bayer berichten. Er kommt von Insider Inc, wo er 2017 "Head of Subscriptions" wurde und im vergangenen Jahr zum COO aufstieg und somit das operative Geschäft verantwortete. Insider Inc. bleibt er als neues Mitgleid im Board of Directors verbunden. Senst begann seine Karriere bei Springer 2013 als Junior Executive und Vorstandsreferent, 2016 ging er in die USA, um dort Springers Beteiligungsportfolio zu betreuen.

Jan Bayer: "Claudius Senst hat bei Insider eindrücklich unter Beweis gestellt, dass er es versteht, wie das Geschäft mit Journalismus im digitalen Zeitalter mit einer klaren Positionierung sowie einer Besinnung auf Qualität und Innovation wachsen kann. 'Bild' und 'Welt' werden sehr von den Erfahrungen profitieren, die er in den USA sammeln konnte. Sein Wechsel fügt sich darüber hinaus hervorragend in unsere Strategie ein, unser Wissen über alle Marken und zwischen den Kontinenten zu vernetzen."

Claudius Senst: "Die Strahlkraft unserer Markenfamilien 'Bild' und 'Welt' ist einmalig. Ihre Entwicklung in den vergangenen Jahren beeindruckt mich, dies betrifft zum Beispiel den starken Ausbau in den Plus-Bereichen, die Erfolge in der Liveberichterstattung aber eben auch die kontinuierliche Evolution unserer exzellenten Print-Angebote. Die Marken sind für künftige Herausforderungen sehr gut aufgestellt und ich freue mich, gemeinsam mit einem großartigen Team an diese Entwicklung anzuknüpfen. Wir haben viel vor."

Henry Blodget, CEO und Gründer von Insider Inc.: "Claudius Senst ist extrem versiert und talentiert und es ist eine Freude mit ihm zusammenzuarbeiten. Er hat maßgeblichen Anteil an unserem Wachstum der vergangenen Jahre und unserer erfolgreichen Diversifikation. Auch wenn wir die Zusammenarbeit mit ihm im Tagesgeschäft vermissen werden, freuen wir uns sehr, dass er künftig Mitglied unseres Boards sein wird."