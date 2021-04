am 26.04.2021 - 17:42 Uhr

Das ZDF hat für den 5. Juni eine Dokumentation über Nationalspieler Joshua Kimmich angekündigt. Diese läuft unter dem Label "das aktuelle sportstudio - die doku" und trägt den Untertitel "Joshua Kimmich: Sein Weg in die Weltklasse". Den Film von Jan Mendelin und Lars Ruthemann wird das ZDF ab 23 Uhr ausstrahlen. Die Doku zeigt man damit wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-EM, bei der mutmaßlich auch Kimmich eine wichtige Rolle in der DFB-Elf spielen wird.

Mehr als fünf Jahre lang hat das ZDF Kimmich auf seinem Weg begleitet, vom Spieler in der 2. Bundesliga bis hin zum Champions-League-Sieger im vergangenen Jahr. Oder, um es mit den Worten des ZDF zu sagen: "Vom Mitspieler zum Leitwolf". In der Doku erzählt Kimmich selbst unter anderem, welche Energie er aus dem Champions-League-Sieg gezogen hat und wie es dazu kam.

Neben Kimmich sollen aber auch eine Reihe von anderen Personen in der Doku vorkommen, die den Nationalspieler in den vergangenen Jahren begleitet haben. Mit dabei sind unter anderem Joachim Löw, Pep Guardiola, Hansi Flick, Karl-Heinz Rummenigge sowie Oliver Kahn. Wie das ZDF ankündigt, will man sich auch kritisch mit Kimmichs vermeintlicher Schwäche beschäftigen: seinem Ehrgeiz.

Wenige Tage nach diesem Film wird das ZDF eine weitere Dokumentation zeigen, in der es um die Fußballwelt geht - thematisch wird "In der Abseitsfalle" aber ganz anders gelagert sein. Darin geht es nämlich um Homosexualität im Fußball. Annette Heinrich geht darin der Frage nach, wie groß der seelische Druck auf den Spielern ist, die nicht offen zu ihrer Sexualität stehen können. Als Protagonisten mit dabei sind unter anderem Thomas Hitzlsperger, Marcus Urban und Benjamin Näßler. Sie sprechen über ihre Erfahrungen mit dem Coming-out – und darüber, wie wichtig ein offenes Bekenntnis für die Leistungsfähigkeit auf dem Platz und für das persönliche Glück ist. Die "37°"-Doku ist am 8. Juni um 22:15 Uhr im ZDF zu sehen.