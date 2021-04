am 27.04.2021 - 14:35 Uhr

Die High View Gruppe hat unter dem Namen Hip Trips und One Terra zwei neue, non-lineare Marken gestartet. Auf beiden Plattformen gibt es vor allem Dokumentationen zu sehen. Hip Trips beschäftigt sich mit Reisen und Mobilität: Die Zuschauer sollen mitgenommen werden "in die aufregende Welt der Individualreisen und Touren mit Auto, Schiff, Motorrad, Bahn, Kanu oder dem Bike". Man begleitet Weltreisende und Abenteurer.

Bei One Terra stehen außergewöhnliche Menschen und ihre Geschichten im Fokus. "Farbenfrohe Geschichten, die das Leben schreibt kreisen um die Themen Kultur, Rituale und Feste, von Bayern bis Bolivien, Tansania bis Tasmanien", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Zielgruppe sind Menschen im Alter zwischen 20 und 49 Jahren, die gerne neue Kulturen entdecken.

Die Empfangsmöglichkeiten der beiden Marken sind derzeit aber noch sehr begrenzt. So sind die Angebote zum Start nur über Samsung TV Plus zu empfangen, mit weiteren Plattformen stünden die Verhandlungen "kurz vor dem Abschluss", heißt es. "Wir freuen uns sehr, unser Senderportfolio erweitern zu können. Wir stellen unseren Partnern hochwertige Videoangebote auch für kleinere Zielgruppen mit spezifischen Interessen über diverse Verbreitungsformen - linear und non-linear - über OTT, IP, Kabel und Satellit zur Verfügung. Mit Hip Trips und One TERRA haben wir zwei weitere exklusive und interessante Marken im Portfolio. Entwickelt und weiter vorangetrieben werden diese von unserem sehr engagierten Team", sagt Alexander Trauttmansdorff, Geschäftsführer von High View.

Herzstück der Unternehmensgruppe ist nach wie vor der Musiksender Deluxe Music, der im vergangenen Jahr um einen Schlagerableger, Schlager Deluxe, erweitert wurde. Mit Gute Laune TV und Jukebox gibt es darüber hinaus zwei weitere Musiksender im Portfolio, RCK.TV musste man dagegen zum Jahreswechsel einstellen (DWDL.de berichtete). Mit doxx (früher: Planet) hat man zudem schon seit einiger Zeit einen Dokusender im Portfolio.