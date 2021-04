Das war's: RTL und TVNow werden die Late-Night-Show "Täglich frisch geröstet" nicht fortsetzen. Die Sendung war im vergangenen Jahr groß angekündigt worden - nicht zuletzt weil Stefan Raab als Produzent im Hintergrund die Strippen zog. Bereits Ende Mai soll die letzte Folge des Formats ausgestrahlt werden, wie der Sender inzwischen offiziell bestätigt hat.

"Geplant war vorerst eine Staffel - und dabei wird es auch bleiben", zitiert "Bild" einen RTL-Sprecher. "Allen Beteiligten und insbesondere Jens 'Knossi' Knossalla danken wir von Herzen - er hat einen super Job gemacht."

Knossalla hatte die Moderation von "Täglich frisch geröstet" zu Beginn des Jahres übernommen, nachdem das Konzept zuvor noch auf wechselnde Moderatorinnen und Moderatoren ausgerichtet war, die sich einer Art "Roast" unterziehen sollten - daher auch der Titel. Eine Rückkehr des Formats mit anderem Moderator soll es derweil nicht geben, auch wenn das zwischenzeitlich durchaus angedacht war.

Ein Erfolg war "Täglich frisch geröstet" in den vergangenen Monaten nicht. Nur rund 600.000 Zuschauer schalteten im Schnitt am späten Abend ein - und ordentliche Quoten waren allenfalls drin, wenn es im Vorprogramm gut lief. Zuletzt hatte RTL die Show bereits auf einen Sendeplatz nach Mitternacht geschoben, was man am Set wohl schon als schlechtes Omen gewertet haben dürfte.