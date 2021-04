am 28.04.2021 - 15:05 Uhr

RTL hat für Pfingstmontag ein neues Special von "Wer wird Millionär?" angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Promi-Special, bei dem man darüber hinaus den Zocker-Modus spielt, der in den regulären Ausgaben der Quizshow schon mehrmals zum Einsatz kam. Die Promis können am 24. Mai ab 20:15 Uhr also bis zu zwei Millionen Euro gewinnen. Welche Persönlichkeiten auf dem Stuhl von Günther Jauch Platz nehmen werden, hat RTL noch nicht verraten.

Der Zocker-Modus sieht vor, dass Kandidaten zwei Millionen Euro gewinnen können, wenn sie die ersten 9 der insgesamt 15 Fragen ohne die Verwendung eines Jokers schaffen. Wie bei den Promi-Specials üblich, geht der Gewinn am Ende aber natürlich nicht in die Tasche der Kandidaten, sondern an einen guten Zweck.

Ebenfalls am 24. Mai wird RTL am Vorabend auf "Bauer sucht Frau" setzen. In der Sendung ab 19:05 Uhr stellt Moderatorin Inka Bause die Kandidaten der neuen Staffel vor, im Anschluss daran können sich Singles bewerben. Die Landwirte entscheiden dann, wen sie im Sommer kennenlernen möchten. Zu sehen gibt es die neue Staffel voraussichtlich im Herbst.