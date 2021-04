Neuerungen zur fünften Staffel der ARD-Serie "Die Kanzlei": Bei Anwältin Isa von Brede, gespielt von Sabine Postel, zieht Hals über Kopf deren Mutter Marion von Brende ein, die sich fortan nicht nur in der Wohnung, sondern auch der Kanzlei "nützlich" machen will. Gespielt wird die Rolle von Marie Anne Fliegel, die damit nach einer Pause zur Serie zurückkehrt. Ganz neu mit dabei ist Mathilde Bundschuh in der Rolle der Charlene "Charlie" Runge, die anfangs anwaltliche Hilfe braucht und dann als Assistentin in der Kanzlei anheuert.

Mathilde Bundschuh erklärt zu ihrer Rolle. "Die Figur der Charlie hat mich beim Lesen der Drehbücher sofort gepackt. Sie verfügt über einige außergewöhnliche Fähigkeiten. Ihre Begabungen werden nach und nach entdeckt, so wie die Werkzeuge eines Schweizer Taschenmessers. Das macht die Reise mit ihr so spannend." Im Gegenzug werden zwei andere Figuren dafür nicht mehr oder seltener zu sehen sein: Yasmin, gespielt von Sophie Dal, verlässt das Team, um ihr Jurastudium abzuschließen, Kanzlei-Detektivin Gudrun, gespielt von Katrin Pollitt, wird etwas kürzer treten, damit sie sich mehr um ihr Pflegekind Tina (Cya Emma Blaack) kümmern kann.

Die Drehbücher der 13 neuen Folgen stammen aus der Feder von Thorsten Näter, inszeniert werden sie von Steffi Doehlemann, Bettina Schoeller Bouju, Torsten Wacker und Dirk Pientka. Produzentin ist Nina Lenze von der Letterbox Filmproduktion, die Redaktion liegt bei Philine Rosenberg und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR), Executive Producerin ist Daria Moheb Zandi (RBB). Zu sehen geben wird es die neuen Folgen voraussichtlich im kommenden Jahr, in diesem Herbst gibt's aber noch den schon produzierten "Kanzlei"-Fernsehfilm am Freitagabend zu sehen.

"Die Kanzlei" ist nach dem Tod von Dieter Pfaff aus "Der Dicke" hervorgegangen. Die vierte Staffel von "Die Kanzlei" war im Herbst vergangenen Jahres die bislang erfolgreichste mit im Schnitt 5,2 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 17,2 Prozent.