Annika de Buhr ist neue Moderatorin bei ntv, das hat der Sender jetzt gegenüber DWDL.de bestätigt. Die Journalistin verstärkt das Team des Nachrichtensenders und hat ihren ersten Einsatz on air am 3. Mai ab 19 Uhr. Seit 2016 ist de Buhr als Nachrichtenmoderatorin für das "Nordmagazin" beim NDR im Einsatz. Trotz ihres neuen Jobs bei ntv wird sie auch künftig weiterhin für das NDR Fernsehen tätig sein. Ihre Karriere begann die Journalistin einst bei der "Neuen Presse" in Hannover, in den 00er Jahren präsentierte sie zudem diverse "heute"-Formate im ZDF.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Annika de Buhr eine souveräne und zugleich sehr sympathische neue Kollegin für unser Team gewinnen konnten. Sie ist nicht nur vor der Kamera sehr versiert, sondern bringt auch jede Menge redaktionelles Know-how mit, was für uns als Nachrichtensender, gerade auch in Breaking News Situationen, extrem wichtig ist", sagt ntv-Chefredakteurin Sonja Schwetje. Und Annika de Buhr selbst ergänzt: "Verlässliches, schnelles Nachrichtenfernsehen mit lauter tollen, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen - das ist ntv. Und weil das so ist, freue ich mich enorm, jetzt mit an Bord zu sein."

Darüber hinaus hat ntv jetzt auch drei neue Ausgaben des Formats "Wir sind Geschichte" mit Moritz Harms angekündigt. Diese sind ab dem 25. Mai immer dienstags um 20:15 Uhr zu sehen. Der studierte Geschichtslehrer Harms geht in den Folgen jeweils auf ein historisch relevantes Thema ein und will das so aufbereiten, dass es alle Zuschauer verstehen. Dabei bedient er sich einem technischen Kniff: So stoppt er gezeigte Videos immer wieder, um auf Details aufmerksam zu machen. "Er spult zurück, um den Fokus auf einzelne Momente oder Personen zu richten, erklärt komplexe Zusammenhänge mit Hilfe lebensnaher Beispiele und sucht dabei immer den Bezug zum aktuellen Zeitgeschehen", heißt es vom Sender. Los geht’s in der Auftaktfolge mit dem "atomaren Wettrüsten". In den beiden weiteren Folgen widmet sich Harms "Politischen Attentaten" und der "Europäischen Union". Die ersten Ausgaben des Formats liefen bereits 2019 - nun also die Fortsetzung mit frischen Folgen.