am 30.04.2021 - 09:48 Uhr

38 Mal haben Axel Prahl und Jan Josef Liefers bereits als Kriminalhauptkommissar Frank Thiel und Rechtsmediziner Karl-Friedrich Boerne seit 2002 im Münster-"Tatort" ermittelt, mindestens sechs weitere Folgen kommen nun noch obendrauf. "Die Tinte ist trocken", bestätigte Axel Prahl die Vertragsverlängerung nun gegenüber "Bild". Bei im Schnitt zwei Folgen im Jahr, geht es nun also für wohl mindestens drei Jahre weiter. Zuletzt wurde der Vertrag in der Regel nur um zwei weitere Filme verlängert.

Der "Münster"-Tatort mit seinem sehr komödiantischen Ansatz hat sich über die Jahre zum mit Abstand erfolgreichsten Teil der Krimi-Reihe entwickelt. Hatte die erste Folge noch weniger als neun Millionen Zuschauer, so werden seit 2010 nun durchgehend Reichweiten jenseits der 10-Millionen-Marke erzielt, in der Spitze waren es über 14,5 Millionen, die bislang letzte Folge im Dezember hatten 13,6 Millionen Zuschauer verfolgt.

Dass Jan Josef Liefers in seinem Video der umstrittenen #allesdichtmachen-Aktion unter anderem die Medien und damit auch seinen Arbeitgeber kritisiert hatte, stand der Vertragsverlängerung nicht im Weg. Die ARD machte schon mehrfach deutlich, dass sie keinen Grund sehe, die Zusammenarbeit mit Schauspielern, die an der Aktion beteiligt waren, zu überprüfen. "Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler sprechen für sich selbst auf ihrer eigenen Plattform. Allen steht das Recht zu, ihre Meinung zu äußern", so das offizielle Statement.