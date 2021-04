© Sport1 Medien AG

Auch im Segment Film, hier sind die Zahlen von Constantin Film enthalten, ging der Umsatz zurück, hier war das Minus mit 13,9 Prozent aber nicht ganz so groß. Die Film-Sparte von Highlight erwirtschaftete immerhin noch 261,4 Millionen Schweizer Franken. Der Bereich Sport- und Eventmarketing machte 61,5 Millionen (-5,0 Prozent) aus. Und auch beim Blick auf die verschiedenen Segmentergebnisse wird deutlich, dass Sport1 das Sorgenkind von Highlight ist. Der Verlust fiel hier mit 9,0 Millionen Franken noch einmal etwas höher aus als 2019, als es -8,2 Millionen waren. Constantin Film machte einen Gewinn in Höhe von 13,3 Millionen Franken (-19,1 Prozent), das Sport- und Event-Marketing lag bei 27,2 Millionen (-6,6 Prozent).

Getroffen hat die Highlight Gruppe vor allem die Tatsache, dass 2020 lange Zeit die Kinos geschlossen waren. Darüber hinaus fanden sportliche Veranstaltungen coronabedingt nicht statt. Insgesamt verringerte sich der Umsatz der Highlight Communications AG im vergangenen Jahr um 14,8 Prozent auf 414,6 Millionen Franken. Eine Prognose für das laufende Jahr traut man sich aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht zu. In jedem Fall dürfte es ein ebenfalls schwieriges Jahr werden: Vor allem die Kinos sind nach wie vor flächendeckend geschlossen.

Ein Blick in den Geschäftsbericht von Highlight zeigt aber auch, dass es für Sport1 erhebliche Risiken in der Zukunft gibt. Solche Risiken für das eigene Geschäft müssen Aktiengesellschaften angeben, sie sind in gewisser Weise also Standard. Dennoch ist es interessant, dass der Konzern ganz explizit Sportrechte erwähnt. Durch neue Konkurrenten oder erhöhte Lizenzkosten könnte es dazu kommen, dass dem Unternehmen künftig attraktive Inhalte fehlen würden. Das würde geringere Marktanteile und infolgedessen auch niedrigere Werbeerlöse nach sich ziehen. Dieses Risiko werde durch "erfahrene Mitarbeiter im Bereich Rechte- und Lizenzeinkauf" überwacht, heißt es. Dennoch schätzt man dieses Risiko für die Aktionäre als "erheblich" ein. Auch Veränderungen am AGF-Fernsehpanel könnten zu "einem nicht geplanten Verlust an Marktanteilen" führen.

Wachsen will Sport1 in Zukunft allen voran im Bereich eSports, hier ist die Konkurrenz im Broadcasting-Bereich offenkundig noch nicht ganz so groß wie bei den klassischen Sportrechten. Highlight spricht von einem "bedeutenden Wachstumsfeld, das für Sport1 von enormer Zukunftsbedeutung" sei. Seinen eSport-Sender eSports1 hatte man Anfang 2019 gelauncht, Ende 2020 startete man darüber hinaus einen englischsprachigen eSports-Sender.