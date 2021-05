Starz hat den Start seiner neuen Serie "Heels" angekündigt. Das Wrestling-Drama ist ab dem 15. August weltweit zu sehen, hierzulande über den Streamingdienst Starzplay. Jetzt hat Starz nicht nur das Startdatum der neuen Serie angekündigt, sondern auch einen Trailer veröffentlicht (siehe unten). Die Serie spielt in der Welt des professionellen Independent-Wrestlings.

Inhaltlich geht es um Männer und Frauen, die in der Welt des kleinstädtischen Profi-Wrestlings ihren Träumen nachjagen. "Heels" spielt in einer kleinen Gemeinde in Georgia und folgt einer familieneigenen Wrestling-Promotion, in der zwei Brüder und Rivalen um das Erbe ihres verstorbenen Vaters kämpfen. Im Ring muss einer den Guten spielen und einer dessen Widersacher, den Heel. Aber in der realen Welt kann es schwer sein, diesen Rollenbildern gerecht zu werden – oder gar diese Rollen hinter sich zu lassen.

Autor und Serienmacher ist Michael Waldron ("Loki"), der neben Showrunner Mike O’Malley ("Shameless") auch als ausführender Produzent fungiert. In den Hauptrollen von "Heels" sind Stephen Amell ("Arrow") als Jack Spade und Alexander Ludwig ("Vikings") als sein jüngerer Bruder Ace zu sehen. Peter Segal ("Get Smart") übernimmt die Regie bei mehreren Episoden und ist ebenfalls ausführender Produzent. Neben Amell und Ludwig sind darüber hinaus auch noch Alison Luff als Staci Spade, Jacks Ehefrau, Mary McCormack als Willie Day, eine Geschäftspartnerin von Jack, Kelli Berglund als Crystal Tyler, Aces Managerin am Ring und seine heimliche Geliebte und Allen Maldonado als Rooster Robbins, einem der besten Wrestler der Gegend, zu sehen.

Außerdem übernimmt auch der zweifache Super-Bowl-Champion James Harrison eine Rolle in der Serie. Er verkörpert Apocalypse, einen Wrestler, der bereits seit Jahrzehnten im Geschäft ist und sich keine Hoffnungen mehr auf Ruhm und Ehre macht. Und dann wäre da noch Chris Bauer, der die Rolle von Wild Bill Hancock spielt, einem ehemals großen Wrestling-Star, der nun als hochrangiger Scout im Profi-Wrestling tätig ist.