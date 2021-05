Das Wacken-Festival wird zur Serie. Wie die Florida Film gegenüber DWDL.de bestätigte, hat man sich die exklusiven Verfilmungsrechte an der Geschichte des Heavy-Metal-Festivals gesichert. Entstehen soll eine mehrteilige Serie, die die Erfolgsgeschichte einer großen Vision und einer noch größeren Freundschaft erzählt. Eingebettet wird das in die nationale und internationale Historie der letzten 30 Jahre.

Im Mittelpunkt von "The Story of Wacken", so der Arbeitstitel der Serie, stehen die beiden Gründer Thomas Jensen und Holger Hübner, die das Wacken Open Air einst erschufen. Florida Film entwickelt den Stoff über die Menschen hinter und auf den Bühnen des Wacken Open Air zusammen mit Jensen und Hübner. Die Produktion des Projekts verantworten Anne Solá Ferrer und Lars Jessen gemeinsam mit Charly Hübner, der auch mit Julia Meyer und Ingo Haeb an den Drehbüchern arbeitet.

Hübner, der auch als Schauspieler in der Serie zu sehen sein wird, sagt: "Die Geschichte vom Glück im Rausch der ewigen Feier des Lärmes und der Liebe, eingebettet im Kosmos von stromverzerrten Gitarrenklängen und Heldengeschichten, abgeschottet im eigenen 'Schlaraffenland' der Wildheit und der Sorglosigkeit. Dass Sorglosigkeit viele Sorgen bereiten kann, ist ein alter Hut und so ist unsere Geschichte eben auch die Geschichte davon, wie Thomas und Holger das ganze Dorf Wacken, wie einst schon Asterix und Obelix in Gallien, zusammenraufen, um alle Sorgen dieser Welt in Kult und Party zu verwandeln."

Festival-Mitbegründer Thomas Jensen sagt, er sei eigentlich kein nostalgischer Typ. "Aber es macht Spaß, sich für dieses Projekt durch unsere wilde Vergangenheit zu wühlen. Da muss ich die Gelegenheit nutzen, mich auch mal bei allen zu bedanken, ohne die unsere Geschichte nicht zu einer geworden wäre, über die man eine Serie drehen kann!"