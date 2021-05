am 04.05.2021 - 15:17 Uhr

Sat.1 wird Ende des Monats eine Programmänderung am späten Nachmittag vornehmen - notgedrungen. Ab dem 24. Mai muss die Ermittler-Doku "K11 - Die neuen Fälle" vorerst den Sendeplatz um 17:30 Uhr zugunsten einer weiteren Folge von "Die Ruhrpottwache" räumen. Grund für die Entscheidung ist fehlender "K11"-Nachschub, weshalb vorerst eine Pause eingelegt werden muss.

Konkret konnte das von Constantin Entertainment hergestellte Format zuletzt vorübergehend nicht gedreht werden, weil die Produktion aufgrund von Corona ruhen musste. Das hat eine Sat.1-Sprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigt. Die Drehpause ist allerdings bereits beendet, sodass neue Folgen der Sendung rund um Michael Naseband und Alexandra Rietz bereits in der Mache sind.

Veränderungen nimmt Sat.1 ab der kommenden Woche auch zur Mittagszeit vor. Wo aktuell noch Wiederholungen der "Ruhrpottwache" laufen, übernehmen ab dem 10. Mai alte Folgen der Scripted Reality "Anwälte im Einsatz" den 12-Uhr-Sendeplatz. An diesem Montag lief es für die Wache jedoch gar nicht so schlecht: Fast zehn Prozent Marktanteil erzielte das Format in der Zielgruppe.