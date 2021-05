In der jüngsten Staffel von "Denn sie wissen nicht, was passiert" fiel Günther Jauch coronabedingt aus. Sonst steht er aber gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk mehrmals im Jahr auf der Bühne und lässt sich einen ganzen Abend lang von den Spielen und Gästen überraschen. Und weil das Konzept inzwischen etabliert ist, legt es RTL nun auch einmalig auf "Wer wird Millionär?" um.

Konkret geht es um die Ausgabe der Quizshow, die man am Donnerstag, den 3. Juni zur besten Sendezeit ausstrahlen wird. An diesem Tag, in weiten Teilen Deutschlands ein Feiertag, feiert RTL die 1.500 Ausgabe des von Endemol Shine Germany produzierten Formats - und dafür hat man sich etwas besonderes ausgedacht. Angekündigt ist nämlich eine "große Überraschungsshow für Günther Jauch".

Und wie das bei Überraschungen nun mal so ist, weiß die Person, die überrascht wird, im Vorfeld nicht, was auf sie zukommt. So weiß Jauch weder, welche Kandidaten in der Jubiläumsausgabe antreten noch mit welcher besonderen Spielvariante diese um den Höchstgewinn kämpfen. Auch die Rückblicke, die die Redaktion zum Jubiläum produziert hat, sind dem Moderator laut RTL nicht bekannt. "Man muss auf alles gefasst sein oder sogar damit rechnen, dass einem die peinlichsten Szenen aus 22 Jahren ‘WWM’ noch einmal vorgeführt werden", sagt Jauch.

Die erste Ausgabe von "Wer wird Millionär?" zeigte RTL am 3. September 1999. Insgesamt gab es seither 16 Millionäre, wobei drei Prominente in der Show den Höchstgewinn abräumten, in drei weiteren Specials wurden ebenfalls die Hauptpreise erquizzt. Aber es gibt eben auch das Gegenteil: 27 Kandidaten sind bislang mit 0 Euro nach Hause gegangen. In jedem Fall war und ist "Wer wird Millionär?" über all die Jahre ein großer Erfolg für RTL. Zwar kommt auch Günther Jauch nicht mehr an Reichweiten und Marktanteile früherer Jahre heran, mit durchschnittlich rund vier Millionen Zuschauern zählt das Format aber nach wie vor zu den stärksten im gesamten RTL-Programm.