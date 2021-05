Manche Phänomene des Fernsehens sind schwer zu erklären. Warum etwa sind "Two and a Half Men" und "The Big Bang Theory" in Deutschland große Erfolge gewesen und bis heute noch in Heavy Rotation bei ProSieben zu sehen? Und vor allem: Wieso hat "Modern Family" hierzulande nie die gleiche Wahrnehmung erfahren wie die zwei genannten Serien? Lange war die Serie rund um den Familienclan bei Nitro zu sehen. Ein Versuch, "Modern Family" ins Hauptprogramm zu RTL holen, scheiterte aufgrund schlechter Quoten. Später liefen die neuen Folgen nur noch beim Online-Sender Now!.

2019 nahm sich Comedy Central der Serie an, wo dann auch die letzten Staffeln ihre Free-TV-Premiere feierte. Und ganz offenbar hat der Sender damit einen Nerv getroffen und die Serie auch wieder für die Konkurrenz attraktiv gemacht. Seit dem 3. Mai zeigt der Disney Channel täglich am späten Abend außer sonntags Folgen der Serie. Bei Comedy Central sind immer zwei Folgen am Vorabend zu sehen, die am Tag drauf vormittags wiederholt werden. Zusätzlich zeigt man montags bis donnerstags alte Folgen am späten Abend. Mit der Ausstrahlung am späten Abend überschneiden sich Comedy Central und der Disney Channel nicht.

Jetzt hat aber auch Super RTL angekündigt, "Modern Family" demnächst ins Programm zu nehmen. Hier ist eine Ausstrahlung ab dem 28. Mai geplant, im Anschluss an den 20:15-Uhr-Film will man künftig immer freitags mehrere Folgen wiederholen. Los geht's mit Staffel acht. Das hat aber auch zur Folge, dass sich die "Modern Family"-Folgen ab Ende Mai bei Super RTL und dem Disney Channel überschneiden.

Auch bei Sky ist "Modern Family" übrigens weiterhin im Programm: Sky One zeigt die Serie werktags immer am Vorabend sowie zur Mittagszeit. Manchmal sind Jay, Gloria, Phil, Cam, Lily & Co. aber auch in der Primetime bei Sky zu sehen. So etwa an diesem Donnerstag mit drei Episoden ab 20:15 Uhr.

Gute Nachrichten sind die zahlreichen Sendeplätze für die Fans von "Modern Family", die lange mit der Lupe nach ihrer Lieblingsserie im deutschen TV-Programm suchen mussten. Nun gibt es gleich drei Free-TV-Sender, die um die Gunst der Fans buhlen und der Serie damit doch noch zu einer vergleichsweise großen Präsenz auf dem Bildschirm verhelfen.