Wenn am kommenden Samstag beim "Free ESC" wieder Teilnehmer für verschiedene Länder antreten, müssen im Anschluss auch die Punkte aus diesen Ländern eingesammelt werden. Die Vergabe läuft dabei wie im vergangenen Jahr. Conchita Wurst und Steven Gätjen schalten live in alle Teilnehmerländer, in denen lokale "Free ESC"-Sympathisanten die Show verfolgt haben und ihre Punkte vergeben. Drei dieser Sympathisanten hat ProSieben jetzt bestätigt.

So ist für die Punkte aus Irland der Musiker Johnny Logan zuständig. Mit ihm schlägt ProSieben eine weitere Brücke in Richtung ESC: Logan ist nämlich der bislang einzige Künstler, der beim Eurovision Song Contest zweimal gewinnen konnte. 1980 und 1987 siegte er beim Musikwettbewerb, 1992 komponierte Logan darüber hinaus den Siegersong von Sängerin Linda Martin.

Außerdem steht nun auch fest, wer die Punkte für Griechenland und Schottland vergeben wird. Im Fall von Griechenland schaltet man zu Lucas Cordalis, für die schottischen Punkte ist Nathan Evans zuständig. Letzterer sorgte Ende 2020 mit einer Neuinterpretation des Songs "Soon May the Wellerman Come" für einen Shanty-Hype auf TikTok. Später nahm er den Song unter dem Titel "Wellerman" neu auf.

Anders als im übrigens europäischen Ausland, haben die Zuschauer in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Möglichkeit, via Telefon und SMS für ihre Lieblingsmusiker zu voten. Wie beim echten ESC, kann auch beim "Free ESC" nicht für das eigene Land abgestimmt werden. In der kommenden Woche will ProSieben noch mehr Details zur Show verraten und dann auch bekanntgeben, welche Teilnehmer mit dabei sind. Bereits schon jetzt bekannt ist, dass diese Teilnehmer für Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Schottland, Schweiz, Slowenien, Spanien und die Türkei antreten. Produziert wird der "Free ESC" von Raab TV.