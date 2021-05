DMAX hat weitere Details zu seinem neuen Format "Tuning Trophy Germany" bekanntgegeben. So wird DTM-Fahrer Maximilian Götz über die gesamte Staffel hinweg als Co-Juror an der Seite von Sidney Hoffmann agieren. "Ich habe eine kleine Garage mit einigen Autos, von Oldtimer bis neu. Ich mag es total, an freien Wochenenden zusammen mit meinen beiden Brüdern an den Autos zu schrauben und zu basteln", sagt Götz.

In "Tuning Trophy Germany" werden Deutschlands größte Tuning-Talente gesucht. In der von Burda Studios produzierten Sendung will Sidney Hoffmann zusammen mit seinen Co-Juroren einen Blick unter die Hauben privater Schrauber und Tuner werfen und das stimmigste Tuning-Gesamt-Konzept ausfindig machen. Dabei müssen alle Autos "sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Hebebühne eine gute Figur" machen, wie es heißt.

Neben Maximilian Götz als festem Co-Juror gibt es mit Karl Geiger einen Gast-Juror, der sein Wissen in die Bewertung der Bewerber einbringen wird. Tuning-Liebhaber können sich noch bis Ende Mai für eine Teilnahme der Sendung bewerben. Wann genau das Format zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt. DMAX will die Show irgendwann ab Herbst ausstrahlen.

Mit Maximilian Götz hat Hoffmann jedenfalls einen echten Auto-Experten an seiner Seite. Der 35-Jährige ist bereits seit 1996 im Rennsport aktiv, zu seinen größten Erfolgen zählen neben der Meisterschaft in der Formel BMW (2003) und dem ADAC GT Masters (2012), der Gewinn des 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps (2013), des 1000-km-Rennen auf dem Nürburgring (2013) und einige mehr. In der aktuellen Saison tritt Götz in der DTM, IGTC und GTC Serie an.