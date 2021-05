Dass man auf der Suche nach hochwertigen Serien inzwischen den Blick schon lange nicht mehr nur in Richtung USA richten muss, ist bekannt, russische Produktionen hat man bislang hierzulande aber eher selten zu Gesicht bekommen. Ab dem 5. Juli kann man sich aber ein Bild von "Djatlow-Pass - Tod im Schnee" machen. Sie zählt laut Fox, das die Serie in deutscher Synchron-Fassung und im russischen Originalton montags um 21 Uhr anbietet, zu den meistgesehen Serien in Russland und war im Winter 2020/2021 die erfolgreichste Show auf der russischen VoD-Platform Premier.One.

Die Handlung basiert auf dem bis heute ungeklärten Tod von neun Studenten im Ural-Gebirge im Jahr 1959. Um den mysteriösen Fall ranken sich bis heute die wildesten Spekulationen und Verschwörungstheorien, die von geheimen Waffentests, Lawinenabgängen bis hin zu einem Angriff durch Außerirdische reichen. In die filmische Rekonstruktion der Ereignisse von der russischen Produktionsfirma 1-2-3 Production flossen auch die Erkenntnisse aus den jahrzehntelang unter Verschluss gehaltenen sowjetischen Ermittlungsakten ein.

Und darum geht's: Im tiefsten Winter des Jahres 1959 begibt sich eine Gruppe Studenten auf eine Skitour in den eisigen Ural. Doch keiner der erfahrenen Skiwanderer erreicht lebend das Ziel. Ein Suchtrupp entdeckt die Leichen der Vermissten einen Monat später am Hang des "Toten Berges", wo die Studenten, laut später gefundenen Tagebuchnotizen, ihr letztes Lager aufgeschlagen hatten. Den Helfern bietet sich ein grauenerregender Anblick: Die Leichen der Skiwanderer liegen verstreut, halb vergraben und teilweise entkleidet im Schnee, viele weisen Verstümmelungen auf, alles sieht nach panischer Flucht aus. Der Fall wirft viele Rätsel auf: Vor wem oder was sind die jungen Männer davongelaufen? Warum mussten sie genau dort und auf diese grausame Weise sterben? KGB-Major Oleg Kostin (Pyotr Fyodorov) wird aus Moskau in die Provinz beordert und soll das rätselhafte Geschehen aufklären.

Die Serie umfasst insgesamt acht Episoden, die im Anschluss an die lineare Ausstrahlung bei Fox auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich, in der Megathek auf MagentaTV sowie Vodafone Select und GigaTV zum Abruf bereit stehen werden.