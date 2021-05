Seit vielen Jahren ist "The Biggest Loser" für Sat.1 eine feste Bank. Da liegt es nahe, dem Abspeck-Format ein Spin-Off zu spendieren, um nicht nur in den Wintermonaten damit punkten zu können. Tatsächlich wird aktuell an einem Ableger gearbeitet: Wie der Sender bestätigte, befinden sich aktuell acht Familien-Duos in einem fünfwöchigen Camp-Aufenthalt auf Naxos. Der Titel des Spin-Offs: "The Biggest Loser - Power Couples".

Die Paare bestehen aus einem Elternteil und Kind im Alter von 15 bis 26 Jahren und werden von Camp-Chefin und Ex-Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss, Fitness-Experte Ramin Abtin sowie Arzt und Ernährungsexperte Dr. Christian Westerkamp unterstützt - Sat.1 und die Produktionsfirma Redseven Entertainment setzen also auf bewährtes Personal. Darüber hinaus steht den Paaren der Mental-Coach Hassina Bahlol-Schröer zur Seite.

Mark Land, Unterhaltungs- und stellvertretender Senderchef von Sat.1: "In jeder Staffel von 'The Biggest Loser' verhelfen Dr. Christine Theiss und ihr Team mit ihrer Erfahrung und viel Herzblut den Teilnehmer:innen zu einem gesünderen Leben. Mit 'The Biggest Loser - Power-Couples' bauen wir nun eine der erfolgreichsten Sat.1-Marken aus und begleiten in sechs Folgen erstmals Familien-Paare auf ihrer emotionalen Abnehm-Reise."

Ganz neu ist die Idee des gemeinsamen Abnehmens nicht, denn schon in der Vergangenheit standen mehrere Staffeln von "The Biggest Loser" unter dem Motto "Abspecken im Doppelpack". In den neuen Folgen kämpfen die Familien derweil nicht nur gegen die Pfunde, sondern auch um das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Der genaue Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.