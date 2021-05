am 11.05.2021 - 12:56 Uhr

Ab dem 24. Juni sind beim RBB wieder einige queere Filme zu sehen, dann startet der Sender nämlich die vierte Staffel von "RBB Queer". Unter diesem Label hatte man schon in den vergangenen Jahren viele LGBTQ-Streifen ausgestrahlt. Bis zum 5. August wird man in diesem Jahr immer donnerstags am späten Abend sieben Filme aus Europa zeigen, bei sechs davon handelt es sich um Free-TV-Premieren.

Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt RBB-Filmexperte Knut Elstermann die Streifen vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption. Los geht’s am 24. Juni ab 23:15 Uhr mit der französischen Sportkomödie "Die glitzernden Garnelen" von Maxime Govare und Cédric Le Gallo. Der Film, der in Frankreich mehr als 500.000 Zuschauer in die Kinos lockte, erzählt die Geschichte einer schwulen Wasserballmannschaft und ihrer Reise zu den Gay Games nach Kroatien. Trainiert werden "Die glitzernden Garnelen" dabei ausgerechnet von einem heterosexuellen Vize-Weltmeister, der wegen eines homophoben Statements von seinem Verband zu dem besonderen Job verdonnert wurde.

Bei den weiteren Filmen handelt es sich um "Bonnie & Bonnie" (1. Juli, 23:15 Uhr), "Lola und das Meer" (8. Juli, 23:25 Uhr), "Küss mich" (22. Juli, 23:25 Uhr), "Just Friends" (29. Juli, 23:30 Uhr), "Benjamin" (15. Juli, 23:25 Uhr). Den Abschluss der queeren Reihe bildet am 5. August ab 23:30 Uhr das Coming-of-Age-Drama "Postcards from London". Regisseur Steve McLean erzählt darin die Geschichte des bildhübschen Kleinstadtjungen Jim, der auf Glückssuche nach London kommt und ausgerechnet bei den "Raconteurs" anheuert - einer Gruppe von feingeistigen Escorts, die sich auf das geschliffene Gespräch vor und nach dem Sex spezialisiert haben.

RBB-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus sagt: "Ich freue mich auf unseren queeren Kino-Sommer, weil er das Lebensgefühl unserer vielfältigen Region trifft. Im Programm sind witzige, rührende, bewegende und überraschende Geschichten. Das pralle Leben, die ganze Palette. Oder einfach: Großes Kino, für alle."

Björn Koll, Geschäftsführer des Filmverleihers Salzgeber, ergänzt: "Was für eine schöne Tradition: RBB Queer geht jetzt ins vierte Jahr und feiert erneut Lebenslust, Lebenshunger und großartiges queeres Kino! Es liegt an uns, wie wir unsere Welt wahrnehmen und gestalten. Filme sind wichtige Werkzeuge in diesem zutiefst demokratischen Prozess. Und das Tolle ist: RBB Queer ist für alle und überall da - auch in Perleberg, Joachimsthal oder Finsterwalde."