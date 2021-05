Discovery und die Deutsche Telekom haben eine Zusammenarbeit im Ultra-HD-Bereich angekündigt. Kunden von MagentaTV, dem TV-Angebot der Telekom, sollen fortan non-fiktionale Inhalte in Ultra HD auf Abruf zur Verfügung gestellt werden. Das geschieht nach Angaben beider Unternehmen ohne Zusatzkosten, sofern mindestens das Paket MagentaZuhause M gebucht wurde.

Konkret geht es um eine exklusive Auswahl an Dokumentationen und Doku-Serien. Darunter befinden sich Formate wie "Männer der See", "True Nightmares", "Die Beckenbauer - Pools der Superlative" und "Der Hund - Des Menschen bester Freund" sowie "Weißer Hai: Spur eines Serienkillers" oder "In den Tiefen des Universums". Um die Inhalte abrufen zu können, wird neben einem 4K-fähigen TV-Gerät ein entsprechender MagentaTV-Receiver benötigt.

Die Kooperation überrascht auch deshalb, weil Discovery auf diese Weise ermöglicht, was über den gemeinsam mit ProSiebenSat.1 betriebenen Streamingdienst Joyn nicht geht - denn Joyn ist bislang nicht in Ultra-HD verfügbar. "Eine Vielzahl unserer Formate ist bereits in 4K verfügbar und prinzipiell wollen wir natürlich auch mit diesen Inhalten auf so vielen Plattformen wie möglich vertreten sein", erklärte ein Discovery-Sprecher auf DWDL.de-Nachfrage. Zu möglichen Ultra-HD-Planungen von Joyn ist derzeit nichts bekannt.