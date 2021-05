ntv wird am 11. Juni um 19:10 Uhr eine neue Ausgabe von "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" ausstrahlen, das hat der Nachrichtensender jetzt angekündigt. In dem Format werfen die beiden einen Blick zurück auf die ersten sechs Monate des Jahres 2021. Im Berliner Club "Bricks" am Gendarmenmarkt sprechen Gysi und Schmidt unter anderem über die Findung der Kanzlerkandidaten der einzelnen Parteien sowie darüber, wem sie das Kanzler-Sein im Bundestagswahljahr zutrauen.

Darüber hinaus geht’s in der Sendung auch um das Corona-Management und die Impf-Planung der Bundesregierung. Weitere Themen sind unter anderem das Interview mit Prinz Harry und Meghan Markle bei Oprah Winfrey, die geplante und inzwischen gescheiterte Super League sowie das Container-Schiff Ever Given, das tagelang den Suez Kanal blockierte.

Der Linken-Politiker und der Entertainer treffen sich bereits zum siebten Mal in Berlin und blicken in "Gysi & Schmidt" auf die vergangenen Monate zurück. ntv zeigt seit einiger Zeit zwei Ausgaben pro Jahr, einmal in der Mitte eines Jahres und dann noch kurz vor dem Jahreswechsel. Wiederholt wird die kommende Sendung am 13. Juni um 11:10 Uhr und um 22:10 Uhr sowie am 14. Juni um 17:10 Uhr im Programm vom ntv. Produziert wird "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" von Probono.