Das ZDF hat zwei "heute-show"-Specials für den Sommer angekündigt. Das erste wird man am Freitag, den 25. Juni, ab 22:30 Uhr mit dem Untertitel "Deutschland in der Notaufnahme" ausstrahlen. Zum Auftakt des letzten Sommers der Ära Merkel und nach mehr als einem Jahr Corona-Pandemie machen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster in dem Special ein Bild von der Lage der Nation. Dabei wollen die beiden der Frage nachgehen, bei welchen Themen Deutschland "auf der Intensivstation" liegt.

Ein weitere Special der "heute-show" ist für den 3. September angekündigt. Die letzte reguläre Ausgabe der Sendung ist übrigens am 4. Juni zu sehen, dann verabschiedet sich Oliver Welke wie gewohnt in eine mehrmonatige Sommerpause. Die letzte Ausgabe des "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann ist schon gelaufen (DWDL.de berichtete).

Das ZDF zeigte bereits zu Beginn der aktuellen TV-Saison ein "heute-show"-Spezial mit Fabian Köster und Lutz van der Horst. Damals beschäftigten sich die beiden Entertainer mit der Bildungsmisere, die durch Corona entsteht. Mit 2,83 Millionen Zuschauern lief die Sendung zwar nicht auf dem Niveau der regulären Ausgaben, die Marktanteile lagen dennoch bei sehr guten 14,5 Prozent (gesamt) und 13,3 Prozent (14-49).

Darüber hinaus hat das ZDF jetzt auch eine zweite Staffel der Reihe "Heroes - Aus dem Leben von Comedians" angekündigt. Darin treffen junge und aufstrebende Comedians auf bereits etablierte Künstler. So geht’s zum Auftakt am 25. Juni um 23 Uhr um Moritz Neumeier, der auf Kurt Krömer trifft. Direkt im Anschluss empfängt Enissa Amani die junge Comedienne Nicolette. Am 2. und 9. Juli gibt’s am späten Abend jeweils eine weitere Ausgabe zu sehen. Die erste Staffel startete Ende 2019 und auch damals war Enissa Amani Teil des Formats. Ihre Ausgabe hatte aber noch ein etwas anderes Konzept, so begleitete man Amani in die USA, wo sie Auftritte auf legendären Comedy-Bühnen hatte.