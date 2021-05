Mehr als 4,3 Millionen Abonnenten zählt der englischsprachige YouTube-Kanal "Real Stories". Nun will Little Dot Studios die Marke auch hierzulande zum Erfolg führen: Seit diesem Dienstag ist der neue Kanal "Real Stories Deutschland" am Start, der den Schwerpunkt auf Dokumentationen, Serien und Zeitgeschichte legt und auf Inhalte von Autentic baut. Der Distributor verfügt über ein breites Spektrum an Film- und Serienrechten.

Zunächst drei Mal pro Woche will Real Stories Deutschland Inhalte auf YouTube, Facebook und Instagram veröffentlichen. Während dienstags neue Episoden aus seriellen Formaten geplant sind, sollen donnerstags Dokumentationen gezeigt werden. Jeweils samstags wird darüber hinaus eine Folge des Nachrichtenformats "Die Wochenschau" aus dem Archiv geholt, das bis weit in die 1960er Jahre hinein in den deutschen Kinos über das Weltgeschehen informierte.

© Little Dot Studios Nils Franck

Patrick Hörl, Managing Director von Autentic: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Little Dot Studios beim Aufbau des YouTube-Kanals Real Stories Deutschland. Wir glauben an den Erfolg von kuratierten Programmangeboten. Unsere langjährige Expertise in der Veranstaltung eigener Kanäle und unsere Passion für reale Geschichten erlaubt uns, dank unserer Content-Partnerschaft mit Little Dot Studios nochmal ein völlig neues Publikum zu erreichen."