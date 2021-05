© Sky

Charly Classen, Executive Vice President Sport von Sky Deutschland: "Mit der Wanda Diamond League erweitern wir unser Angebot an exklusivem Premium-Sport um einen weiteren großartigen Wettbewerb. Der Erwerb der Rechte ist auch ein wichtiger Schritt in unserem Vorhaben, künftig mehr Spitzensport der Frauen im Programm von Sky Sport anzubieten. Rechtzeitig zum Olympia-Jahr ist neben Fußball, der Formel 1, Handball, Tennis und Golf ab sofort auch die beste Leichtathletik-Serie der Welt im Sky-Sport-Paket zu Hause, mit dem Sportfans die deutschen Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg nach Tokio begleiten können."

Die seit 2010 zwischen Mai und September ausgetragene Serie wird vom Leichtathletik-Weltverband World Athletics organisiert und ist mit einem Gesamtpreisgeld von über sieben Millionen US-Dollar dotiert. In jeweils 16 Disziplinen messen sich Frauen und Männer, von denen die Besten jeder Disziplin am Saisonende neben dem Preisgeld die Diamond Trophy gewinnen. Insgesamt gibt es jährlich 14 Meetings, die Sky alle live übertragen wird. Karsten Petrzika und Dennis Baier fungieren als Kommentatoren. Los geht es mit dem Meeting im englischen Gateshead am 23. Mai.

In den vergangenen zehn Saisons stand bisher drei Mal ein deutscher Athlet am Ende auf dem ersten Platz seiner Disziplin. Den deutschen Frauen gelang dies bislang sieben Mal, zuletzt Weitsprung-Weltmeisterin und Deutschlands "Sportlerin des Jahres" Malaika Mihambo in der Saison 2019, als letztmals eine Gesamtwertung geführt wurde - wohl auch ein Grund für Sky, in die Leichtathletik einzusteigen, nachdem der Pay-TV-Sender ab der kommenden Saison mit Blick auf den Fußball einen massiven Aderlass verkraften muss.