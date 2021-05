Mit seinem Online-Portal "Tichys Einblick" ist der Publizist Roland Tichy bereits seit einigen Jahren aktiv - und streitbar. Nun hat der ehemalige Chefredakteur der "Wirtschaftswoche" gar einen Fernsehsender gefunden, der ihm eine eigene Talkshow gibt: Beim Lokalsender TV.Berlin wird bereits an diesem Donnerstag um 20:15 Uhr erstmals "Tichys Ausblick" ausgestrahlt.

Die Ausstrahlung soll wöchentlich erfolgen - und wohl nahtlos an "Tichys Einblick" anknüpfen. Das zeigt schon die Wahl der Premieren-Gäste: So wird Roland Tichy mit dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen und dem Kabarettisten Uwe Steimle sprechen. Maaßen zieht in diesem Jahr für die Union in den Bundestagswahlkampf und hatte in der Vergangenheit unter anderem mit umstrittenen Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz viel Kritik auf sich gezogen. Steimle wiederum hatte in der Vergangenheit mehrfach die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ins Frage gestellt, sodass der MDR die langjährige Zusammenarbeit mit dem früheren "Polizeiruf"-Star vor eineinhalb Jahren beendete.

"Wir wollen mit der neuen Sendung die grassierende Cancel-Kultur durchbrechen. Wir werden auch denen eine Bühne bieten, die sonst nicht oder nicht mehr im TV zu sehen sind“, kündigt Roland Tichy an. Und TV.Berlin-Chefredakteur Dursun Yigit spricht davon, "mit dem Format der Stimme der schweigenden Mehrheit ein Forum bieten" zu wollen. Man kann erahnen, in welche Richtung es gehen wird.