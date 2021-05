Auf nur eine Staffel mit insgesamt zehn Folgen kam die Serienversion von "Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger", basierend auf den Büchern des amerikanischen Schriftstellers Jeffrey Deaver. NBC hatte versucht, daraus einen Serienerfolg zu schmieden, schaffte dies aber nicht. In Deutschland zeigte Sat.1 zwischen Mai und Juli 2020 die einzige Staffel – 1,64 Millionen Menschen ab drei Jahren sowie 9,3 Prozent der Werberelevanten sahen damals im Schnitt zu. Ein passables Ergebnis und so findet die Serie auch in diesem Sommer wieder den Weg ins Sat.1-Programm.

Sie wird ab dem 3. Juni donnerstags ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen wiederholt und übernimmt somit den Sendeplatz von "Navy CIS" und "Navy CIS: L.A.". Deren Deutschlandpremieren enden vorerst am letzten Mai-Donnerstag. Unverändert bleibt auch Anfang Juni die Sendeschiene nach 22:15 Uhr am Donnerstag. Sat.1 setzt hier weiterhin auf frische Folgen der amerikanischen Krimiserie "FBI: Most Wanted".

Einen echten Serienklassiker packt derweil Sat.1 Gold ab Ende Mai aus. Dann kehrt nämlich die unter anderem mit Klausjürgen Wussow besetzte "Klinik unter Palmen" ins Programm zurück. Sie läuft samstags zur besten Sendezeit und dann mit gleich drei Episoden am Stück. Wussow spielt darin den deutschen Arzt Dr. Frank Hofmann. Dieser setzt sich im Ausland dafür ein, die medizinische Versorgung zu verbessern. Mithilfe von Entwicklungshilfegeldern baut er Kliniken und unterstützt das Ärztepersonal vor Ort. Zu seinen Stationen zählen die Philippinen, Thailand, Mexiko und auch Kuba. Produziert wurde die Sendung ab Mitte der 90er Jahre und bis 2003 im Auftrag der ARD. Es entstanden insgesamt 23 Episoden.

Schon am 22. Mai zeigt Sat.1 Gold übrigens andere Klassiker: An Pfingstsamstag gibt es mittags und nachmittags nicht nur diverse "Dick und Doof"-Folgen zu sehen, ab 20:15 Uhr übernehmen Vivien Leigh und Clark Gable mit dem 1939 umgesetzten Klassiker "Vom Winde verweht".