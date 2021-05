Im August 2001 gingen die ersten Abschnitte des Miniatur Wunderlands in Hamburg in Betrieb. In diesem Sommer feiert es also seinen 20. Geburtstag – und einige Wochen vor diesem Jubiläum widmet Kabel Eins diesem eine eigene und rund zwei Stunden lange Reportage. Am Sonntag, 30. Mai blickt der Sender ab 20:15 Uhr gemeinsam mit den Gründern Frederik und Gerrit Braun hinter die Kulissen der Miniaturwelten. In "20 Jahre Miniatur Wunderland" sollen dann auch Prominente wie Atze Schröder, Tim Mälzer, DJ Bobo und Janine Kunze zu Wort kommen und Senderangaben zufolge die Highlights aus 20 Jahren sowie aktuelle Herausforderungen kommentieren. Neu ist die Idee übrigens nicht. Schon Ende vergangenen Jahres widmete sich auch DMAX dem Miniatur Wunderland in vier Episoden.

ProSieben hält unterdessen in den kommenden Wochen frische Ware aus der Reihe "Darüber staunt die Welt" bereit. Eine neue Folge ist nun für den 1. Juni, einen Dienstag, um 20:15 Uhr angekündigt. In dieser soll es dann rund zweieinhalb Stunden lang um die "unglaublichsten Experimente" gehen.

Bekannt ist nun auch, dass der Sender ab Juni donnerstags zunächst mit Wiederholungen plant. Das Finale der laufenden "Germany's Next Topmodel"-Staffel findet am letzten Mai-Donnerstag zur besten Sendezeit statt. Am 3. Juni dann setzt ProSieben nochmals auf "Die Besten" und zeigt darin "überraschende Wendepunkte". Die Produktion wird von Annemarie Carpendale präsentiert. 2020 zeigte ProSieben von der Sendung insgesamt sieben Ausgaben – ebenfalls donnerstags, jedoch erst ab Juli. Mit bis zu 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie im Schnitt 8,4 Prozent machte die Sendung eine recht passable Figur. Erstmals lief die Produktion im Mai 2018. 2018 wurde auch der bis heute noch gültige Quotenrekord von fast zwölf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ermittelt.