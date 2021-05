Neben der Podcastbande, dem von Tobias Holtkamp geführten Geschäftsbereich der SR Management GmbH, die in der Formatentwicklung und Podcast-Produktion aktiv ist, will die von Sascha Rinne gegründete Agentur künftig stärker im Musikgeschäft mitmischen und hat dafür den neuen Geschäftsbereich annotwenty1 gegründet, der von Marcel Pieofke geleitet wird und sich um Künstlermanagement, Live-Booking, Veranstaltung von eigenen Events und das Verlags- bzw. Lizenzgeschäft kümmern soll.

Aktuell sind bei der SR Management GmbH bereits die Musiker Giovanni Zarrella und Pietro Lombardi unter Vertrag, was durch annotwenty1 ausgebaut werden soll. Pieofke betreibt seit 2020 das Musiklabel Via Music, welches im Vertrieb der Universal Music Deutschland ist. Hier sind Künstler wie Gaby Baginsky, Saskia Leppin, Daniel Sommer oder Neon unter Vertrag. In annotwenty1 bringt er das Duo Neon, den "Ab in den Süden"-Sänger Buddy sowie das Künstlerinnen-Duo Herzbeben ein.

"Wir haben mit Marcel in den letzten Jahren bereits sehr vertrauensvoll und erfolgreich, als externer Partner im Musikbereich, zusammengearbeitet. Nun freuen wir uns sehr, dass es uns gelungen ist, ihn als neues Mitglied im Team der SR Management GmbH begrüßen zu können. Mit Marcel decken wir in Zukunft ein, für uns neues, Segment ab, in dem wir enormes Potenzial sehen", erklärt Sascha Rinne, dessen Agentur nach einer Beteiligung im vergangenen Jahr zur Banijay Germany gehört.