Vor wenigen Wochen jubelte man bei der Mediengruppe RTL in Köln darüber, dass Vox basierend auf den Monatsmarktanteilen in die Top 3 der deutschen Privatsender aufgerückt sei. Doch es war weniger die eigene Stärke als die Schwäche von Sat.1, die dies ermöglichte. Ein möglicher Wechsel an der Spitze des früheren Kuschelsenders, der zuletzt erklärtermaßen lauter werden wollte, gehörte daher zu den erwartbareren Personalien in diesem Jahr.

Jetzt ist es also soweit: Ab sofort übernimmt Daniel Rosemann, seit fünf Jahren verantwortlich für ProSieben, auch die Verantwortung für Sat.1. Er folgt dort auf Kaspar Pflüger, der nach einer mehrmonatigen Elternzeit in neuer Aufgabe zurückkehrt: Er soll, auch mit seiner internationalen Erfahrung aus seiner Zeit in Großbritannien, künftig als EVP Content Production im Team von Chief Content Officer Henrik Pabst das nationale und internationale Produktionsgeschäft der Seven.One Entertainment Group vorantreiben.

© ProSiebenSat.1 Wolfgang Link: Vorstand ProSiebenSat.1

© ProSiebenSat.1 Daniel Rosemann: Steht künftig ProSieben und Sat.1 vor