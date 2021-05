am 18.05.2021 - 10:33 Uhr

ServusTV Deutschland wird hierzulande in den kommenden Monaten verstärkt auf Tennis-Übertragungen setzen. Nachdem sich der Sender kürzlich überraschend einige Rechte an den French Open gesichert hat, die man sich mit Eurosport teilt, wurden nun auch die exklusiven Free-TV-Rechte an den Hamburg European Open erworben.

Das Herren-Turnier findet vom 12. bis 18. Juli in der Hansestadt statt. Geplant ist, dass ServusTV jeweils das Topspiel des Tages sowie die beiden Halbfinalpartien und das Finale des ATP-500er-Turniers zeigen wird. Zunächst gelten die Lizenzrechte für das laufende Jahr für alle Verbreitungswege, darüber hinaus besteht auch die Option auf eine Verlängerung um zwei weitere Jahre.

"Wir freuen uns sehr, mit den Hamburg European Open eines der traditionsreichsten Tennisturniere in unser Programm aufnehmen zu können und unseren Zuschauern damit diesen Sommer ein weiteres Highlightevent zu präsentieren", so David Morgenbesser, Bereichsleiter Sportrechte und Distribution bei ServusTV.

Neben den Hamburg European Open und Roland-Garros wird ServusTV im Juni außerdem den MercedesCup aus Stuttgart sowie die bett1open aus Berlin live in seinem Deutschland-Programm übertragen.