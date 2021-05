am 18.05.2021 - 13:09 Uhr

Bei ZDFneo ist man offensichtlich zufrieden mit der Entwicklung von "Studio Schmitt". Noch vor dem Ende der ersten Staffel hat der Spartsender jetzt angekündigt, dass die von Seapoint produzierte Late-Night-Show nach der Sommerpause fortgesetzt werden soll. Demnach meldet sich Moderator Tommi Schmitt ab Ende August mit gleich 16 neuen Folgen seiner Sendung zurück. Wie gehabt soll "Studio Schmitt" donnerstags um 22:15 Uhr sowie schon zwei Stunden zuvor in der ZDF-Mediathek ausgestrahlt werden.

Rund 300.000 Zuschauer zählten die fünf bislang ausgestrahlten Folgen von "Studio Schmitt" auf dem Erstausstrahlungs-Sendeplatz bei ZDFneo, durch zahlreiche Wiederholungen sammelt die Sendung jedoch stets weitere Zuschauer ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurde ein durchschnittlicher Marktanteil von 2,2 Prozent erzielt, was für den Spartsender ein schöner Erfolg ist. Dazu kommt, dass es die bisherigen Ausgaben auf teils mehr als eine halbe Million Sichtungen in der Mediathek brachten.

In der laufenden Staffel stehen noch drei Ausgaben bevor: So begrüßt Tommi Schmitt in dieser Woche den Psychologen und Autor Leon Windscheid, eine Woche später ist der Journalist Constantin Schreiber zu Gast. Für das Staffel-Finale hat bereits der Unternehmer Frank Thelen zugesagt, ins "Studio Schmitt" zu kommen.

Offen ist dagegen bislang, wie es mit "Late Night Alter" weitergehen wird. Dazu hat sich das ZDF noch nicht geäußert. Von der Show mit Moderatorin Ariane Alter wurden bislang zwei Staffeln produziert, die auf dem Sendeplatz auf "Studio Schmitt" gezeigt wurden. Aus Quotensicht tat sich "Late Night Alter" mit im Schnitt einem Prozent Marktanteil beim jungen Publikum deutlich schwerer.