Im zurückliegenden Juli startete Kabel Eins mit der Free-TV-Ausstrahlung der amerikanischen Krimiserie "Bosch", die Amazon bereits seit 2014 produzieren lässt. 2019 nahm sich dann mit TNT Serie erstmals ein lineares Programm dem Format an – ein Jahr nach der klassischen Pay-TV-Premiere fand die mit Titus Welliver besetzte Produktion dann den weg ins werbefinanzierte Fernsehen. In diesem Sommer geht es nun weiter. Kabel Eins hat die Free-TV-Premiere der zweiten Staffel für den 11. Juni angekündigt. An jenem Freitag startet auch die Fußball-Europameisterschaft.

Wenn "Bosch" ermittelt, rollt aber parallel kein Ball mehr. Wie schon im Vorjahr zeigt Kabel Eins die Sendung erst ab 23:10 Uhr und erneut jeweils in Doppelfolgen. Die erste Staffel hatte dem Sender 2020 im Schnitt knapp eine halbe Millionen Zuschauer beschert, bei den Umworbenen waren es vier Prozent Marktanteil, die gemessen wurden. Ein Streifenbeamter entdeckt in der Auftaktfolge der neuen Staffel im Kofferraum eines Falschparkers eine Leiche. Harry Bosch, der nach seiner sechsmonatigen Suspendierung wieder im Dienst ist, nimmt sofort die Ermittlungen auf. Schon bald stößt das LAPD auf weitere kriminelle Machenschaften, die offenbar in Verbindung zu dem Fall stehen - und Bosch hat bereits eine Vermutung, wer dahinterstecken könnte. "Bosch" ersetzt am späten Freitagabend bei Kabel Eins die Deutschlandpremieren von "Navy CIS: New Orleans".



Insgesamt wird es von "Bosch" sieben Staffeln geben. Seitens IMDb TV ist zudem ein Ableger geplant, in dem Welliver seine Rolle als Harry Bosch fortführen soll.

Auch Sky One wird im Juni noch auf frische Serienware setzen. Am 30. Juni werden die seit dieser Woche unterbrochenen Staffeln von "9-1-1 Notruf L.A." und "9-1-1: Lone Star" fortgeführt. Von beiden Formaten stehen noch sechs Episoden aus, die mittwochs um 20:15 und 21 Uhr zu sehen sind. Weiterer Nachschub ist obendrein gesichert. US-Network Fox hat von beiden Serien eine weitere Staffel bestellt.