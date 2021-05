am 20.05.2021 - 10:33 Uhr

Léa Linster, Cornelia Poletto und zuletzt Maria Groß: Sieben Staffeln lang war in der vierköpfigen Jury der Sat.1-Kochshow "The Taste" immerhin zumindest eine Frau vertreten. Im vergangenen Jahr war das Juroren-Team nach dem Ausscheiden von Maria Groß, die durch Alex Kumptner ersetzt wurde, hingegen erstmals rein männlich besetzt. Und das wird sich auch im Jahr 2021 nicht ändern, da Sat.1 die Besetzung unangetastet lässt.

Dementsprechend versuchen neben Frank Rosin und Alexander Herrmann, die jeweils schon seit der ersten Staffel dabei sind, erneut Alex Kumptner und Tim Raue die besten Köche in ihr Team zu holen und mit ihnen die Show zu gewinnen. Der Hauptpreis für die siegreiche Kandidatin oder den siegreichen Kandidaten liegt wie üblich bei 50.000 Euro plus einem eigenen Kochbuch. Auch in Sachen Moderation ändert sich nichts: Wie im Vorjahr wird Angelina Kirsch durch die Sendung führen, die nach sieben Staffeln Christine Henning abgelöst hatte.

Die Dreharbeiten für die neunte Staffel haben nun begonnen, zu sehen geben wird es die neuen Folgen ab dem Spätsommer - einen genauen Termin hat Sat.1 noch nicht genannt. Das von den Red Arrow Studios entwickelte Format wird in Deutschland von Redseven Entertainment produziert. Die achte Staffel im vergangenen Jahr lag aus Quotensicht in etwa auf Höhe des Vorjahres, blieb damit aber ein Stück weit hinter den Erfolgen der früheren Staffeln zurück.