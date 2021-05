Ende Februar überraschte ProSieben mit der Ankündigung, in diesem Sommer beim boomenden Reality-Trend mit einer Neuauflage von "Die Alm - Promischweiß und Edelweiß" mitzumischen. Schon 2004 und dann erneut 2011 hatte der Sender Promis auf eine Berghütte geschickt, um dort ein luxusfreies Bauernleben wie vor 100 Jahren ohne Strom und fließendes Wasser zu führen. Schon bei der ersten Ankündigung sprach ProSieben von einer "neuen Programmierung" - nun ist auch klar, wie diese aussehen wird.

Während man bei den ersten beiden Staffeln ähnlich wie beim "Dschungelcamp" oder "Promi Big Brother" auf tägliche Sendungen über zwei Wochen hinweg setzte, läuft "Die Alm" in diesem Sommer nur einmal pro Woche - eher also das Modell "Sommerhaus der Stars" oder "Promis unter Palmen". Diese Produktionsweise ermöglicht eine wesentlich stärker verdichtete Erzählweise. Los geht's am 24. Juni, ab dann laufen die neuen Folgen sechs Wochen lang immer donnerstags um 20:15 Uhr.

Während sich ProSieben noch bedeckt hält, welche Prominenten sich um den Titel der Almkönigin oder des Almkönigs bewerben und damit die Nachfolge von Kader Loth und Manni Ludolf antreten wollen, steht das Moderations-Duo schon fest: Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren werden durch die Sendung führen. Christian Düren sagt: "Ich bin ein großer Reality-TV-Fan und sauge wirklich alles aus dem Genre auf. Das wird ein sehr spannendes Paket. Für Collien und mich ist es das erste Mal, dass wir zusammenarbeiten - ich freu mich echt darauf." Collien Ulmen-Fernandes ergänzt: "Da ist bestimmt ordentlich was los auf der Alm. Vermutlich klopfen wir nach drei Tagen an und wollen mit einziehen. Ich bin sehr froh, dass ich mit Christian mein persönliches Reality-TV-Wikipedia an meiner Seite habe."

Bei ProSieben versucht man sich unterdessen im Vorfeld an zahlreichen Wortspielen und formuliert in der Mitteilung beispielsweise "Wer besteht die Muh-Proben und das Zusammenleben mit anderen prominenten Zeitgenoss:innen am besten? Und wer entpuppt sich für seine Mitbewohner:innen als echter Alm-Traum oder scheitert am geringsten Mist?" und verspricht "Vieh Love to entertain you". Produziert wird "Die Alm" von Redseven Entertainment.