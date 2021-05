am 20.05.2021 - 11:33 Uhr

Einen echten Hype hat die amerikanische Sitcom "Brooklyn Nine-Nine" noch nicht entfacht. Das von Dan Goor und Michael Schur entwickelte Format, beide sind auch für ihr Wirken an der Sitcom "Parks and Recreation" bekannt, lief im deutschen Free-TV vor einigen Jahren recht erfolglos am Vorabend von Nitro. Die ersten drei Staffeln der Polizei-Comedy waren damals zu sehen. Jetzt holt ProSieben die Sitcom aus der Versenkung – und startet die Ausstrahlung mit Folge eins.

Ab kommenden August plant man mit der finalen achten Runde, die aus zehn neuen Episoden bestehen soll. Insgesamt kommt die Serie somit auf etwas mehr als 150 Folgen. Die zweite Staffel der Serie findet sich in Deutschland derzeit auch im linearen Pay-TV: Sky Comedy strahlt die Episoden aus. Netflix hält zudem sechs Staffeln zum Abruf bereit.