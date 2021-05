Neue Folgen von "Frauentausch" werden schon seit einiger Zeit nicht mehr produziert. Ende 2020 liefen zwar nochmal neue Folgen im Programm von RTLzwei, die sind aber schon viel früher produziert worden. Dass man die Hoffnung in das Format mittlerweile verloren hatte, zeigte sich damals auch an der Tatsache, dass man die neuen Folgen in der Daytime versendete. Während es inzwischen keine neuen "Frauentausch"-Folgen mehr gibt, laufen regelmäßig noch Wiederholungen, vor allem nachts und vormittags.

In der Nacht zu Dienstag hatte RTLzwei eine solche "Frauentausch"-Wiederholung gezeigt, die danach für Kritik sorgte. So waren darin etliche homophobe Beschimpfungen gegen eine lesbische Teilnehmerin des Formats zu sehen. Bei der ursprünglichen Ausstrahlung vor einigen Jahren hatte das offenbar niemanden interessiert - vielleicht hatte es auch damals niemand mitbekommen.

Jetzt war die Kritik aber so laut, dass sich der Sender zu einer Entschuldigung genötigt sah. "Dass wir diesen Äußerungen unkommentiert eine Fläche gegeben haben, ist ein bedauerlicher Fehler und dafür möchten wir um Entschuldigung bitten", heißt es von RTLzwei dazu auf Twitter. Darüber hinaus hat RTLzwei nun einen radikalen Schritt unternommen und sämtliche Folgen von "Frauentausch" von TVNow entfernt. Derzeit sind nur die Folgen des Ablegers "Promi-Frauentausch" noch im Premium-Bereich des Streamingdienstes verfügbar.

Jetzt will man erst einmal das gesamte Archivmaterial prüfen. Das wird wohl eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, schließlich sind im Laufe der Jahre mehr als 500 Episoden produziert worden. Die kritisierte Folge wird aber nicht mehr zu TVNow zurückkehren. "Sie wird weder in Gänze noch in Ausschnitten weiter gezeigt und wurde kurz nach der TV-Ausstrahlung auch auf TVNow offline genommen", erklärte ein Sendersprecher.