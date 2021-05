RTL hat die Hoffnung auf einen Erfolg der neuen Spielshow "Du musst dich entscheiden" offenbar bereits aufgegeben. Nachdem die Quoten in dieser Woche kräftig eingebrochen waren, hat sich der Kölner Privatsender dazu entschieden, die zwei weiteren geplanten Folgen nicht mehr zu zeigen. Am kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr wiederholt RTL stattdessen das Bühnenprogramm "Fast fertig" von Comedian Sascha Grammel, gefolgt von einem Blick hinter die Kulissen. "Stern TV" beginnt danach um 22:15 Uhr und damit 15 Minuten früher als geplant.

"Leider hat die neue Show 'Du musst dich entscheiden' nicht die Resonanz beim Publikum gefunden, die wir uns gewünscht haben. Daher haben wir uns entschieden, die beiden verbleibenden Folgen vorerst aus dem Programm zu nehmen", erklärte RTL gegenüber DWDL.de. "Aber auch wenn die Quoten unter unseren Erwartungen liegen, bedanken wir uns bei der verantwortlichen Produktionsfirma Hauptstadt Helden TV Produktion GmbH. Ein herzliches Dankeschön gilt auch Mario Barth, Jürgen Vogel und Katrin Bauerfeind, die hier mit echter Begeisterung mitgewirkt haben."



Schon die erste Ausgabe von "Du musst dich entscheiden" hatte vor einer Woche mit weniger als zwei Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 11,7 Prozent in der Zielgruppe nur bedingt überzeugen können. Die zweite Folge büßte schließlich über eine halbe Million Zuschauer ein und erzielte nicht mal mehr neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Auch "Stern TV" tat sich anschließend schwerer als sonst.

Mit der Programmänderung dürfte zugleich der Wunsch von RTL einhergehen, den Konkurrenten Sat.1 ein wenig zu ärgern: Dort feierte am Mittwochabend mit der "Gegenteilshow" ein neues Format seine Premiere. In dieser Woche hatte Sat.1 mit dem Finale seiner Datingshow "5 Senses for Love" den Kölner Sender in der Zielgruppe noch in die Schranken weisen können.