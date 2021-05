Die von Saxonia Media produzierte ARD-Serie "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" verliert eines ihrer ältesten Ensemble-Mitglieder: Katharina Nesytowa hatte bereits am gestrigen Donnerstag ihren letzten Tag als Fachärztin Theres Kishka am Johannes-Thal-Klinikum in Erfurt. Innerhalb der Serie wechselt sei nach Brüssel - was ihre Kollegen noch nicht ahnen. Im echten Leben will sie sich nach sechseinhalb Jahren "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" anderen Projekten zuwenden.

Nesytowa: "Ich bin sehr dankbar für die sechs Jahre, die ich an der Seite von Dr. Theresa Koshka verbringen durfte. Ich habe diese Rolle von ganzem Herzen und leidenschaftlich gerne mitgestaltet und bin unsagbar glücklich über das aufmerksame und liebevolle Feedback unserer großartigen Zuschauer, sowie für die kreative Zusammenarbeit mit wundervollen Kollegen, Autoren und dem Team. Ich durfte sehr viel lernen. Nun ist es an der Zeit, mich neuen Projekten zuzuwenden. Wir sehen uns!"

Johanna Kraus , MDR-Redaktionsleiterin Fernsehfilm: "Katharina Nesytowa hat uns ein großes Geschenk gemacht, indem sie über 250 Folgen bei 'Die jungen Ärzte' mitwirkte. Sie hat von Anfang an die Rolle der Dr. Theresa Koshka geprägt. Wir durften diese Figur in ihren Höhen und Tiefen begleiten und mit ihr Teil des vielfältigen Ensembles der jungen Ärzte sein. Wir danken Katharina Nesytowa für ihre wunderbare Interpretation der Rolle und wünschen ihr alles Gute und weiterhin viel Erfolg."

Weiterhin in den Hauptrollen zu sehen sind Mike Adler, Sanam Afrashteh, Elisa Agbaglah, Marijam Agischewa, Christian Beermann, Philipp Danne, Luan Gummich, Horst Günter Marx, Mirka Pigulla, Stefan Ruppe und Milena Straube. Regelmäßig zu Gast sind zudem Darsteller aus der Mutter-Serie "In aller Freundschaft" wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, Thomas Rühmann, Udo Schenk, Alexa Maria Surholt oder Thomas Koch.