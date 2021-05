23 Nominierte sind in diesem Jahr ins Rennen um den Civis Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt gegangen. Am Freitag fand nun die Preisverleihung statt. Dabei ging der mit 15.000 Euro dotierte Hauptpreis, der Civis Top Award, an den Podcast "Rice and Shine - Hamburg 1980: Als der rechte Terror wieder aufflammte" von den Autorinnen Minh Thu Tran und Vanessa Vu. Der Podcast widmet sich dem Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft, bei dem im August 1980 zwei junge Männer aus Vietnam starben. Die Produktion ist auch Gewinner des Podcast-Publikumspreises.

Freuen kann man sich auch bei ProSieben, denn den Preis in der Kategorie Video Award / Information erhielten Anja Buwert und Thilo Mischke für die Doku "ProSieben Spezial: Rechts. Deutsch. Radikal.", die im vergangenen Herbst für Aufmerksamkeit sorgte. In der Unterhaltungs-Kategorie setzte sich unterdessen der von Arte und BR verantwortete Fernsehfilm "Herren" von Stefanie Kremser durch. Hier war unter anderem auch die "Carolin Kebekus Show" für ihr "Rassismus-Spezial" nominiert.

Michel Abdollahi, Miriam Anna Hochhard, Janina Kalle, Daphne Ivana Sagner, Jan-Nicholas Vogt, Robert Weitkamp gewannen indes das Social-Media-Format "Darf ich dir in die Haare fassen? - Alltagsrassismus in Deutschland" in der Kategorie (WDR Cosmo). Der Audio-Award in der Kategorie "Lange Programme" ging an Claudia Gschweitl für "Hörbilder: Willkommen in Weikendorf" vom ORF, bei den "kurzen Programmen" machte Sabine Wachs mit "Der Morgen: Uns bleiben nur die Worte" von SR2 KulturRadio das Rennen. Weitere Preise gab's für den Film "Futur Drei" und Nele Dehnenkamp für "Seepferdchen".

Alle Preisträger auf einen Blick

Video Award: Information

"ProSieben Spezial. Rechts. Deutsch. Radikal."

Anja Buwert, Thilo Mischke (PQPP2 GmbH | ProSieben)

Video Award: Unterhaltung

"Herren"

Stefanie Kremser (Arte Deutschland/BR/Das Erste)

Video Award: Social Media Format

"Darf ich dir in die Haare fassen? - Alltagsrassismus in Deutschland"

Michel Abdollahi, Miriam Anna Hochhard, Janina Kalle, Daphne Ivana Sagner, Jan-Nicholas Vogt, Robert Weitkamp (WDR Cosmo)

Audio Award: kurze Programme

"Der Morgen: Uns bleiben nur die Worte"

Sabine Wachs (Saarländischer Rundfunk | SR2 Kulturradio)

Audio Award: Lange Programme

"Hörbilder: Willkommen in Weikendorf"

Claudia Gschweitl (Österreichischer Rundfunk | Ö1)

Audio Award: Podcast

"Rice and Shine Hamburg 1980: Als der rechte Terror wieder aufflammte"

Minh Thu Tran, Vanessa Vu

Young C. Award

"Seepferdchen"

Nele Dehnenkamp (Filmakademie Baden-Württemberg)

Cinema Award

"Futur Drei"

Faraz Shariat, Paulina Lorenz (Jünglinge Film, Jost Hering Filme, Iconoclast Germany, La Mosca Bianca Films, Salzgeber)

Top Award

"Rice and Shine Hamburg 1980: Als der rechte Terror wieder aufflammte"

Minh Thu Tran, Vanessa Vu