Am Donnerstag will ProSieben einmal mehr die Frage klären, wer "Germany's next Topmodel" wird. Im Vorfeld der Live-Show hat es jetzt allerdings einen Corona-Fall gegeben. Wie der Privatsender via Twitter bestätigte, sei ein Mädchen positiv getestet worden. Dabei handelt es sich nicht um eine der Finalistinnen, sondern um eine zuvor ausgeschiedene Kandidatin der Castingshow.

"Dieses Mädchen ist sofort in Quarantäne gegangen", teilte ProSieben mit und erklärte, dass zudem die direkten Kontakte in Absprache mit Sicherheitsexperten isoliert worden sind. "Kein Mädchen zeigt Symptome", so der Sender weiter. Eine Absage der Finalshow ist nicht geplant. Der geplante Auftritt aller Kandidatinnen der Staffel wird wegen des Corona-Falls nun jedoch nicht stattfinden. "Als Vorsichtsmaßnahme haben wir entschieden, dieses Jahr das Finale nur mit den Finalistinnen zu feiern", heißt es in einer offiziellen Erklärung.

Durchschnittlich rund zweieinhalb Millionen Zuschauer verfolgten in den vergangenen Wochen die 16. Staffel von "Germany's next Topmodel" bei ProSieben. Mit im Schnitt mehr als 19 Prozent Marktanteil ist das von Redseven Entertainment produzierte Format in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen so beliebt wie seit vielen Jahren nicht mehr.