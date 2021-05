Die Mediengruppe RTL Deutschland will künftig "klimafreundlicher" produzieren und hat dafür mit dem hausinternen Green Production Board neue Mindeststandards festgelegt, die ab Juni 2021 für zunächst 50 ausgewählte Inhouse- und Auftrags-Produktionen gelten. In der Pilotphase will man gemeinsam mit den Produzenten die Kriterien erproben, datenbasiert Erfahrungen sammeln und auch ressourcenschonende Maßnahmen sowie "CO2-Einsparhebel" identifizieren, wie es seitens des Unternehmens heißt. Um möglichst umfangreiche Erfahrungen sammeln zu können, habe man dabei darauf geachtet, Produktionen aller Genres zu berücksichtigen. Langfristiges Ziel sei es dann, die Einhaltung von Mindeststandards zum festen Vertragsbestandteil bei allen Produktionen zu machen.

Die neuen Mindeststandards umfassen die vier Bereiche Reduzierung bzw. Vermeidung von CO2-Emissionen, Schonung von Ressourcen, Vermeidung von umweltschädlichen Substanzen und Giften sowie Reduktionen von Müll und sind im Einklang mit ersten grünen Standards der Branche gehalten. Mittels eines standardisierten Abschlussberichts sowie einer CO2-Bilanzierung werden darunterfallende Parameter wie Verwendung von Ökostrom, nachhaltiger Transfer und die Verwendung von energiesparenden Leuchtmitteln analysiert und geprüft, inwieweit die ermittelten Punkte dem ausgerufenen grünen Ambitionsniveau entsprechen.

Alle diese Produktionen werden von zertifizierten "Green Consultants" über die gesamte Produktionskette von der Planungsphase bis zum Drehabschluss begleitet. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat in Zusammenarbeit mit der IHK München eine solche Ausbildung initiiert. Dieses Schulungsangebot richtet sich dabei nicht nur an die eigenen Mitarbeiter, sondern auch an alle Produktionspartner.

"Eine Klimastrategie fängt beim Messen an: wir müssen unsere Emissionen kennen, um sie steuern zu können - in diese Transparenz müssen wir gelangen, denn Klimaschutz bedeutet dauerhaftes Vermeiden und Reduzieren von Emissionen", so Marie-Fee Taube, Director Sustainability der Mediengruppe RTL Deutschland. Julia Reuter, Geschäftsführerin Strategie, Personal & Kultur, sagt: "Gemeinsam mit unseren Vertragspartnern verfolgen wir als Teil von Bertelsmann das Ziel, alle Arten der Produktion so umwelt- und klimaverträglich wie möglich zu machen und so gemeinsam unserer gesellschaftlichen Verantwortung nachzukommen. Green Productions sind für uns ein langfristiges Bekenntnis und auch eine Frage der Haltung."