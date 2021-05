Dank sinkender Corona-Zahlen dürfen in einigen Bundesländern Kinos - abhängig von der Inzidenz vor Ort - bereits wieder öffnen, in anderen steht eine Öffnung zumindest in Aussicht. Doch wohl mindestens noch den Juni hindurch dürfte es bei einem Flickenteppich bleiben, der den Start von Filmen im Kino weiterhin nicht besonders attraktiv erscheinen lässt. Vor diesem Hintergrund hat Warner nun bei einem weiteren Film die Kino-Erstauswertung und überlässt die Deutschlandpremiere direkt Sky.

Konkret geht's um "They Want Me Dead" von Taylor Sheridan mit Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal, Tyler Perry und Aidan Gillen, der am 3. Juni bei Sky Cinema gezeigt wird und ab diesem Zeitpunkt auch via Sky Q und Sky Ticket zum Abruf bereit steht. Zusätzliche Kosten werden für Abonnenten nicht fällig. Angelina Jolie muss in dem Film als "Smoke Jumper" (Feuerwehr Eliteeinheit) einen Jungen vor fiesen Killern, tödlichen Gewitterstürmen und einem sich rasend ausbreitenden Waldbrand beschützen.

Vor "The Want Me Dead" hatte Warner Bros. auch bereits "Wonder Woman 1984" und "Zack Snyder's Justice League" zuerst bei Sky veröffentlicht. Auch Constantin Film geht diesen Weg: Bereits am vergangenen Wochenende" feierte der neueste Teil der Horror-Reihe "Wrong Turn" mit dem Titel "The Foundation" bei Sky seine Deutschlandpremiere, ab dem 25. Juni wird zudem der Flugzeug-Thriller "Horizon Line" mit Allison Williams und Alexander Dreymon bei Sky und Sky Ticket gezeigt.