Das ZDF hat einen Ausstrahlungstermin seiner "Instant-Fiction-Serie" "Loving Her" verraten. Die sechs Folgen sind ab dem 1. Juli für ein Jahr lang in der Mediathek abrufbar. Am Samstag, den 3. Juli, erfolgt ab 21:40 Uhr zudem die Free-TV-Ausstrahlung bei ZDFneo, der Spartensender zeigt alle Episoden, die jeweils rund 15 Minuten lang sind, auf einen Schlag. Das Label "Instant-Fiction-Serie" weist darauf hin, dass der Produktionsprozess stark beschleunigt wurde, unter anderem um aktuelle Bezüge herzustellen.

In der von der MadeFor Film produzierten Serie geht es um Hanna. Sie ist eine junge lesbische Frau, Mitte 20. Wegen Corona findet sie nach ihrem Literaturwissenschaft-Studium keinen Job und muss zurück zu ihren Eltern nach Bielefeld ziehen. Kurz davor trifft sie auf der Straße zufällig eine ihrer Ex-Freundinnen wieder und fühlt sich sofort in die Vergangenheit zurückgeworfen. Inmitten des Umzugschaos beginnt sie, all ihre bisherigen Beziehungen zu reflektieren. Die Zuschauer lernen in den Folgen Hanna und ihr Liebesleben kennen. "Mal leise und mal laut, haben die unterschiedlichen Frauen und Beziehungen Hanna geformt. Alle Ex-Freundinnen haben auf ihre eigene Art und Weise ihren Teil dazu beigetragen, dass sie zu der Frau wurde, die sie heute ist", heißt es vom Sender in der Inhaltsbeschreibung.

Die Hauptrolle in "Loving Her" übernimmt Banafshe Hourmazdi. Lena Klenke ist als Franzi zu sehen. In weiteren Rollen tauchen unter anderem Karin Hanczewski, Emma Drogunova, Larissa Sirah Herden, Bineta Hansen, Leonard Kunz und Soma Pysall auf. Marlene Melchior und Leonie Krippendorff haben die Drehbücher verfasst. Leonie Krippendorff führt Regie.

Autorin Marlene Melchior sagt zur Serie: "Als ich mich selbst als Teenager das erste Mal in ein Mädchen verliebte, habe ich Serien, Geschichten und Erzählungen über queere Frauen und ihre Lebenswelt vermisst. Jenseits von Romanen fiel es mir aber oft schwer, mich mit der Darstellung von Charakteren und ihren Beziehungen in Mainstream-Medien zu identifizieren. Umso mehr habe ich mich gefreut, mit ‘Loving Her’ über eine lesbische junge Frau erzählen zu können, deren Liebesleben authentisch, facettenreich und manchmal auch absurd komisch ist. Wir erleben das Ende einer großen Liebe, das Erfahren von oberflächlichem Sex, die Fallstricke des Verknalltseins und den Reiz einer verbotenen Affäre. Wir erzählen auch von inneren Konflikten, zum Beispiel wenn man realisiert, dass eine Trennung unausweichlich ist."