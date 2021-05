Am Freitagabend wird ab 20:15 Uhr der "Dancing Star 2021" gekürt, schon am Nachmittag bestimmt "Let's dance" aber das Programm. RTL hat dort nun nämlich kurzfristige Programmänderungen angekündigt. Nachdem man zuletzt schon einige Male gute Erfahrungen mit verlängerten "Punkt 12"-Sendungen gemacht hat, nimmt man das "Let's Dance"-Finale nun zum Anlass für ein weiteres "Punkt 12"-Spezial, das sich um 14 Uhr direkt an die reguläre Sendung anschließt.

Moderatorin Katja Burkard soll diese Zusatzstunde nutzen, um mit Profitänzerin Isabel Edvardsson, die gerade frisch aus der zweiten Babypause zurück ist, auf die aktuelle Staffel und die Final-Paare zu blicken. Zudem werde man ins Studio nach Ossendorf schalten, wo Roberta Bieling steht und dort unter anderem mit Juror Joachim Llambi, Moderatorin Victoria Swarovski und Nicolas Puschmann, Rúrik Gíslason und Valentina Pahde, die das Finale erreicht haben, sprechen wird.

Von 15 Uhr bis 17:30 Uhr wiederholt RTL dann noch einmal "Let's Dance - Das große Tanz-Alphabet", was nichts anderes als ein Rückblick auf Tänze der vergangenen Staffeln ist. RTL hatte mit der Sendung in diesem Jahr schon die Karfreitags-Pause überbrückt. Das in der Regel ohnehin schwache normale Nachmittagsprogramm aus "Superhändlern" und "Versicherungsdetektiven" entfällt am Freitag, erst ab 17:30 Uhr geht's dann mit dem Regelprogramm "Unter Uns" weiter.