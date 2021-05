am 26.05.2021 - 14:00 Uhr

Herzstück der Kampagne ist eine Online-Plattform, auf der Informationen rund um das Thema Impfen in elf Sprachen zur Verfügung stehen. Auf Arabisch, Bulgarisch, Deutsch, Englisch, Farsi/ Dari, Französisch, Paschto, Polnisch, Russisch, Spanisch und Türkisch wird informiert. Darüber hinaus gibt es am Donnerstag, den 27. Mai, einen Aktionstag bei allen Partnern. Ein Großteil der Berichterstattung soll sich dann dem Impfen widmen.

So erscheint der "Stern" mit einem entsprechenden Titelthema, bei RTL werden die Magazin- und Newssendungen darüber berichtet. Bei "Explosiv" geht unter anderem Eckart von Hirschhausen Impf-Mythen auf den Grund. Zur besten Sendezeit zeigt RTL dann ein "RTL Aktuell Spezial", hier will man über Ergebnisse aus der Ministerpräsidentenkonferenz berichten. Das "Nachtjournal" wiederum schaltet zu dem Virologen Hendrik Streeck. Ein weiteres Schwerpunktthema in allen Sendungen ist die aktuelle Diskussion um Corona-Impfungen für Kinder.

Sonja Schwetje, Chefredakteurin Netzwerke RTL News, und Martin Gradl, Chefredakteur Magazine RTL News, sagen: "Fast drei Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland möchte sich laut aktuellen Umfragen zwar gegen das Coronavirus impfen lassen, beim Wissen um die Impfung und die verschiedenen Impfstoffe bestehen aber Lücken. Daher wollen wir mit der geballten journalistischen Power aller Beteiligten Aufmerksamkeit auf dieses gesellschaftlich relevante Thema lenken und den Zuschauer:innen, Leser:innen, Hörer:innen und User:innen umfassende Informationen an die Hand geben."

Die "Stern"-Chefredakteure Anna-Beeke Gretemeier und Florian Gless ergänzen: "Wenn Anfang Juni die Priorisierung fällt, werden auf einen Schlag Millionen Menschen mit dem Thema Impfen konfrontiert. Sie werden viele Fragen haben, viele von ihnen sind schon jetzt verunsichert. Der ‘Stern’ möchte gemeinsam mit seinen Partnern alle in Deutschland lebenden Menschen bei diesem wichtigen Thema begleiten, aufklären und mit verschiedenen Angeboten eine Hilfestellung bieten. Wir tun alles in unserer Macht Stehende, damit jede:r Bürger:in in Deutschland sich ausreichend informiert fühlt, egal, welche Sprache er oder sie spricht."