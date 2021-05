© Sky

Königsklasse in Österreich weiter bei DAZN

In Österreich geht die Kooperation noch ein Stück weiter. Ab der kommenden Fußballsaison greift bekanntlich die neue Rechtesituation bei den UEFA-Vereinswettbewerben. Während in Deutschland DAZN und Amazon die Rechte an der Champions League haben und RTL/TVNow von der Europa League und der neuen Europa Conference League berichtet, hat sich Sky Austria die kompletten UEFA-Rechte für das Pay-TV gesichert. Man wird sie im Pay-TV aber nicht alleine verwerten, wie nun bekannt wurde.

Geschlossen wurde ein dreijähriger Deal, der sicherstellt, dass alle Spiele der UEFA Champions League in Österreich sowohl bei Sky als auch bei DAZN laufen. Das ist für allem wichtig für DAZN in Österreich, denn ohne dieser Vereinbarung stünde der Dienst in Österreich nun ohne die ganz großen Fußballrechte da. Zumindest in Deutschland wird DAZN derweil ab Sommer teurer. Ebenfalls am Mittwoch wurde bekannt, dass die Preise fortan auf monatlich 14,99 Euro oder jährlich 149,99 Euro steigen. Neben mehr Live-Fußball von wichtigen Wettbewerben plant DAZN dafür auch mit zusätzlichen Show-Formaten.



An anderer Stelle endet die Zusammenarbeit der beiden Unternehmen derweil. Ebenfalls in dieser Woche wurde bekannt, dass DAZN nun ein eigenes Business-Geschäft aufbaut und Gastronomen und Hotels künftig selbst mit seinem Livesport versorgen will. Bisher geschah das über eine Kooperation mit Sky.