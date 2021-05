am 28.05.2021 - 13:55 Uhr

Drei grundverschiedene Frauen stehen im Zentrum der Familiengeschichte, die das ZDF im zweiteiligen Fernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Rausch des Lebens" erzählen will, der von Bavaria Fiction derzeit in Italien gedreht wird. Désirée Nosbusch, Leslie Malton und Suzanne von Borsody sind in den Hauptrollen zu sehen, sie stehen gemeinsammit Rainer Bock, Sven-Eric Bechtolf, Hilmi Sözer, Lilly Charlotte Dreesen, Alina Levshin, Hannes Wegener, Antonia Bill, Anton Spieker, Jörg Schüttauf, Oliver Mommsen und Susanne Wuest vor der Kamera. Regisseurin Sabine Derflinger inszeniert die Geschichte nach den Drehbüchern von Sathyan Ramesh.

Und darum geht's: Julia (Leslie Malton), Ricarda (Désirée Nosbusch) und Constanze (Suzanne von Borsody) sind durch die Traditionsbrennerei "Preus' Hohe Prozente" miteinander verbunden. Julia ist die Zwillingsschwester von Karl (Sven-Eric Bechtolf), dem Patriarchen des Familienunternehmens. Ricarda ist dessen Ehefrau, Constanze seine Ex-Frau. Die Liebe zum Familienoberhaupt ist jedoch das Einzige, was die drei miteinander teilen. Als Karl überraschend stirbt, tauchen gut gehütete Geheimnisse auf, und es scheint unmöglich, eine Einigung über sein Erbe zu erzielen. Ein Kampf entbrennt, der alle Beteiligten tief entzweit: Die Auswirkungen von Karls Machenschaften stürzen die Familie immer mehr ins Verderben. Die drei Frauen kämpfen aber, jede auf ihre Art, darum, sich von der Vergangenheit zu befreien.