Als "MrWissen2go" liefert Mirko Drotschmann auf YouTube schon seit Jahren Wissenswertes zu Themen aus den Bereichen Geschichte, Politik und Gesellschaft, nun wird er sich zehn Folgen lang explizit mit dem Thema Demoskopie und Umfragen beschäftigen: Im "Politbarometer2go", das auf YouTube und in der ZDF-Mediathek veröffentlicht wird, soll er beispielsweise erklären, warum Wahlergebnisse trotz aller Umfragen manchmal überraschen, aber dennoch mehr Licht ins Dunkel bringen.

So wird direkt in der ersten Folge anhand markanter Beispiele aufgezeigt, was die repräsentativen Umfragen leisten können, was nicht - und warum Demoskopen wegen des sogenannten "Schweigefaktors" oder dem Effekt der "sozialen Erwünschtheit" bei manchen Wahlen ins Schwitzen kommen. Sie steht bereits online zum Abruf bereit.

Matthias Fornoff, Leiter der ZDF-Hauptredaktion Politik und Zeitgeschehen und Moderator des "Politbarometers", sagt: "Mit dem 'Politbarometer2go' verbinden wir zwei starke Marken. Wir wollen transparent erklären, wie Zahlen und Trends zustande kommen und zeigen, dass das keine geheimnisvolle Blackbox ist – sondern wissenschaftlich fundierte Methodik." Mirko Drotschmann: "Was immer zu 100 Prozent zutrifft: Es lohnt sich immer bei Umfragen hinzuschauen, wie sie entstehen. Wie werden die Leute ausgewählt? Ist das überhaupt repräsentativ?"