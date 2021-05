© Litte Dot Studios Darius Justin Rafat

In der neu geschaffenen Position ist er am Berliner Standort der digitalen Full Service Agentur für den Ausbau des Channel Managements, Content ID und Media Kampagnen verantwortlich. Vor seiner Zeit bei Little Dot und Sportfive arbeitete er unter anderem für Sony Music Entertainment und die Universal Music Group.

Nils Franck, General Manager von Little Dot Studios Deutschland, sagt zum Neuzugang: "Ich freue mich sehr, Darius im Team von Little Dot Studios begrüßen zu können. Von seinem langjährigen Know how im Marketing und Entertainment Bereich, seiner vielseitigen internationalen Erfahrung sowie seinen strategischen Fertigkeiten werden unsere Kunden mit ihren Marken profitieren. Er wird wichtige Impulse geben, um den Bereich Distribution mit seiner Fachkompetenz und seinem enormen Netzwerk weiter auszubauen."

Und Darius Justin Rafat selbst sagt: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei Little Dot Studios und Nils sowie das gesamte Team in allen Bereichen der Distribution zu unterstützen. Die geballte Expertise aus Channel & Social Media Management, Content Produktion sowie kreativer Formatentwicklung ist für Marken, Sportrechte-Halter, Broadcaster und Entertainment & Content Häuser einzigartig in Deutschland."